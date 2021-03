In casa Napoli tiene banco il caso Insigne, ma l’agente del calciatore ha deciso di mettere le cose in chiaro. La partita della 25esima giornata del campionato di Serie A contro il Sassuolo ha messo in evidenza i problemi della squadra di Gennaro Gattuso, gli azzurri erano anche riusciti a ribaltare il risultato con il rigore trasformato da Insigne, un altro penalty a tempo quasi scaduto ha permesso alla squadra di De Zerbi di raggiungere il pareggio. Al fischio finale si è registrata la furia di Insigne, deluso dal risultato finale.

L’agente di Insigne allo scoperto

L’agente dell’attaccante Insigne ha deciso di mettere le cose in chiaro dopo le voci di una presunta lite con i compagni di squadra e di un battibecco con l’allenatore Gennaro Gattuso. Pisacane a Napolimagazine.com è stato molto chiaro: “la rabbia di Lorenzo a fine gara, dopo averla recuperata con un assist e un gol, la considero più che normale. Ci tengo però a precisare che non c’è stato alcun diverbio con Gattuso. Sono solo ricostruzioni fantasiose e Insigne non ha mai detto squadra di m…”.

Il motivo del nervosismo: “Lorenzo ha solo sfogato la sua rabbia per il pareggio subito in extremis contro un cartellone. Non c’è stata alcuna imprecazione verso qualcuno. Da capitano vorrebbe vincerle tutte le partite, è normale”.