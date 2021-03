Albania-Inghilterra a rischio rinvio: problemi di ordine pubblico… senza spettatori

Sembra un paradosso: Albania-Inghilterra si giocherà a porte chiuse ma è a rischio rinvio per motivi di ordine pubblico. La sfida è in programma per il 28 marzo alle 18 ed è valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022, la competizione è appena iniziata ma già le prime sfide sono in grado di fornire indicazioni per le classifiche dei gironi. La sfida tra la squadra di Reja e quella di Southgate potrebbe non disputarsi: la Federazione albanese ha reso noto che la partita potrebbe saltare per ragioni di ordine pubblico. Il problema può verificarsi fuori dall’impianto, bar e ristoranti sono infatti aperti in quanto al momento non sono previste restrizioni.

Albania-Inghilterra a rischio

Sull’argomento è stato pubblicato un comunicato ufficiale. “E’ arrivata una lettera da parte della Polizia Locale di Tirana con la firma del Primo Direttore, Rebani Jaupi, in cui si afferma che le strutture del Distretto della Polizia Locale non garantiscono l’adozione di misure di sicurezza prima, durante e dopo la partita”.

La Federazione chiede “urgente risposta” in merito al problema, sottolineando come “l’annullamento della partita avrebbe conseguenze catastrofiche per l’immagine del nostro Paese, della Nazionale e in generale del calcio albanese”.