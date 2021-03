Allarme Inter, squadra rimaneggiata contro il Sassuolo a causa del Covid

L’Inter è sempre più lanciata verso la vittoria dello scudetto, la squadra di Antonio Conte ha vinto contro il Torino, mentre contro il Sassuolo dovrà fare i conti con alcune assenze dovute al Coronavirus. I nerazzurri sono protagonisti di un campionato veramente importante, guidano la classifica con ampio margine su Milan e Juventus. In Champions League il percorso è stato invece deludente, l’eliminazione alla fase a gironi inevitabilmente condiziona il giudizio finale. Anche in Coppa Italia ha dovuto fare i conti con l’eliminazione contro la Juventus.

Inter, squadra rimaneggiata contro il Sassuolo

L’Inter è in campo per preparare la sfida contro il Sassuolo, non arrivano buone notizie per l’allenatore Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro dovrà fare i conti con qualche defezione di troppo, alcune dovuto al Coronavirus. Non solo D’Ambrosio, anche il portiere Handanovic è risultato positivo e non potrà prendere parte alla prossima sfida. “FC Internazionale Milano comunica che Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi e il cui esito è pervenuto in questi minuti. Il portiere nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione”.