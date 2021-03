Allegri-Napoli, arrivano altre conferme. Galeone: “l’affare è possibile”

Il Napoli è alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione e continua a circolare con insistenza il nome di Massimiliano Allegri. Il club azzurro è reduce da una stagione troppo altalenante e l’addio con Gattuso al termine del campionato sembra inevitabile. Il tecnico ex Milan è finito sul banco degli imputati non solo per i risultati e le prestazioni, ma anche per qualche battibecco con squadra e presidente De Laurentiis. Ringhio ha dimostrato di essere un ottimo allenatore e non avrà di certo problemi a sposare un altro progetto. Il Napoli nel frattempo si è messo in fila per Allegri, sarebbe un colpo veramente importante.

Galeone su Allegri al Napoli

Continuano ad arrivare conferme su un possibile futuro al Napoli per Massimiliano Allegri. Le ultime indicazioni sono arrivate direttamente da Giovanni Galeone, ex allenatore vicino a Massimiliano Allegri a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli.

“Allegri prima scelta di De Laurentiis? Max è il migliore. I due si stimano molto e c’è anche affetto. È chiaro che con la Champions le cose potrebbero prendere una piega positiva. Non lo sento da tre giorni: qualche anno fa aveva più voglia di andare all’estero, soprattutto in Premier. Ora preferirebbe restare in Italia con una nuova sfida. Sarà una questione di programmi, di come arriverà in classifica quest’anno. Credo che De Laurentiis vorrà migliorare il Napoli. Allegri vuole un club che abbia ambizioni e il Napoli ha dimostrato di averne negli anni passati. Il Napoli non è una squadra qualunque”.