Allegri si sbilancia sul futuro: “torno a giugno”, su Juventus, Napoli e Roma risponde così

Massimiliano Allegri ha dimostrato di essere uno dei migliori allenatori in circolazione, è reduce dall’esperienza sulla panchina della Juventus che ha regalato tantissime soddisfazioni. Negli ultimi mesi sono circolate tantissime voci sul futuro del tecnico, il diretto interessato ha confermato di voler tornare protagonista. Le richieste sicuramente non mancano, continuano a circolare voci su un possibile futuro all’estero più qualche opportunità in Italia. Si è parlato anche di un possibile ritorno alla Juventus, ma la situazione non è al momento calda più le piste che portano a Roma e Napoli. Allegri ha confermato di non accettare offerte a campionato in corso, valuterà tutto da giugno.

Allegri sul futuro

Il tecnico Massimiliano Allegri è stato ospite della trasmissione di Sky Sport e ha fornito interessanti indicazioni sul futuro. “Napoli o Roma? Non so ancora niente, ma voglio rientrare a giugno”. Sull’addio alla Juventus: “la scelta è stata del presidente ovviamente, ma la chiusura è arrivata in modo naturale. Io sono in ottimi rapporti con Andrea Agnelli, sono stati cinque anni meravigliosi, ci siamo divertiti e abbiamo ottenuto grandi risultati”.

Sulla stagione dei bianconeri: “La Juventus è stata sfortunata, forse avrebbe anche meritato di passare. Sono stato cinque anni lì, è stato naturale dividersi così. Ora mi spiace che oggi abbia perso, ma diamo i meriti al Benevento: ha fatto una gara importante, veniva da una gara contro la Fiorentina dove non era nella condizione ideale. Inzaghi l’ha preparata bene, parliamo di chi fa le cose bene, non solo di chi fa le cose che non vanno bene. Un ritorno alla Juventus? Ora è impossibile dirlo, poi c’è Andrea (Pirlo, ndr) che secondo me sta facendo bene”.