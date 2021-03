Audero svela tutto: “vi racconto la verità sulla lite Bonucci-Allegri”

Emil Audero è il portiere della Sampdoria e nel corso della stagione ha dimostrato di essere molto affidabile. L’ex Juventus svela alcuni dettagli che riguardano lo spogliatoio bianconero, nel dettaglio in un’intervista a Fanpage ha parlato della lite sul diverbio tra Bonucci e Allegri che costrinse il difensore a guardare dalla tribuna e seduto su uno sgabello i suoi compagni nel match di Champions League contro il Porto del 2017.

“La famosa lite tra Allegri e Bonucci prima di Porto-Juve? Il ricordo principale è che abbiamo vinto 2-0. C’è stata una foto, che è girata spesso, dove c’ero io sullo sfondo e Bonucci in tribuna. Qualche giorno prima c’era stato un diverbio tra lui ed Allegri e la società aveva deciso di lasciarlo fuori per quell’incontro. È stato più un fatto unico che altro, visto che poi i due si erano riappacificati. Io ero lì perché essendo il terzo facevo riscaldamento e poi andavo in tribuna. È stato carino perché ci hanno fatto su mille cose ma era finito lì”.