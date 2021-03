Barcellona, Messi litiga con i tifosi: la rottura è sempre più inevitabile [FOTO]

Il Barcellona sta attraversando un ottimo momento in Liga spagnola, ma i blaugrana devono fare i conti con il caso Messi: l’argentino ha infatti litigato con i tifosi. Gli spagnoli hanno dovuto fare i conti con l’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League contro il Psg, in campionato è arrivata invece la vittoria contro l’Huesca che ha permesso di portarsi a quattro punti dalla vetta della classifica. Il contratto di Messi è in scadenza al termine della stagione e non sembrano esserci i margini per raggiungere l’accordo, nonostante la fiducia del presidente Laporta. E’ pronta a partire una vera e propria asta.

La lite tra Messi

Nel frattempo si sono verificati momenti di grande tensione tra Leo Messi ed i tifosi del Barcellona. Si è verificato uno scontro con i supporter blaugrana, tutto è nato all’uscita del Camp Nou, i supporter aspettavano il fuoriclasse per foto e autografi. I fan hanno circondato la macchina della Pulce ed il calciatore si è infuriato. “Registrano sempre gli stessi video. Perché volete sempre gli stessi video? Ne avete già fatti tanti”, ha urlato il calciatore. I tifosi si scusano, ma Messi continua: “Non possono venire tutti i giorni. Vi sembra normale fare sempre la stessa cosa?”.