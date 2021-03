Blitz della Guardia di Finanza, sequestro per la Marat Football Management: coinvolto il procuratore Mario Giuffredi

Il procuratore sportivo Mario Giuffredi che cura gli interessi sportivi e l’immagine di alcuni calciatori molto importanti come i difensori Elseid Hysaj, Mario Rui, Di Lorenzo, Cristiano Biraghi, il centrocampista Jordan Veretout e l’attaccate Gennaro Tutino, è coinvolto in una inchiesta di fatture false. Nel dettaglio si tratta di fatture inesistenti e i soldi venivano versati con bonifici ma successivamente restituiti con una serie di prelievi. Il sistema aveva come oggetto un circuito di associazioni sportive dilettantistiche che emettevano documenti fiscali per servizi mai ricevuti da parte della società Marat Football Management.

I dettagli sulla vicenda

La Guardia di Finanza ha sequestrato disponibilità finanziarie su conti correnti bancari per oltre 1.600.000 euro proprio alla Marat Football Management, la società del procuratore Mario Giuffredi. Nessuno dei sui assistiti è coinvolto nell’inchiesta, sono invece sei le persone indagate dalla Procura di Napoli per dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. La società pagava regolarmente per quei servizi mai effettuati. I soldi venivano prelevati in piccole somme e restituiti da una serie di complici ai responsabili della società.