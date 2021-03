Cagliari-Juventus, il calcio in faccia di Cristiano Ronaldo al portiere Cragno: proteste furiose [VIDEO]

Il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo è stato un assoluto protagonista nel primo tempo della partita del campionato di Serie A tra Cagliari e Juventus. I bianconeri devono riscattare l’eliminazione in Champions League contro il Porto, l’intenzione della Vecchia Signora è quella di rimanere aggrappati alle speranze di scudetto.

Grandissima prestazione di Cristiano Ronaldo, il portoghese autore di una tripletta dopo 32 minuti. Prima un colpo di testa, poi un calcio di rigore e infine un tiro di potenza. Ma non sono mancate le proteste del Cagliari, in particolar modo per un intervento di Ronaldo. Il portoghese è entrato con la gamba alta e ha colpito in faccia il portiere dei sardi con i tacchetti, l’intervento ha riportato ferite a Cragno. Ronaldo è stato ammonito, tra le proteste dei padroni di casa. In basso il VIDEO.