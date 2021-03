Calciomercato, dalla Spagna: “la Juventus ha preso Aouar”

Il calciomercato entra già nel vivo e la Juventus avrebbe già piazzato il primo colpo per la prossima stagione, si tratta di Aouar del Lione. I bianconeri stanno disputando una stagione ben al di sotto delle aspettative, in campionato è reduce dalla brutta sconfitta casalinga contro il Benevento che ha praticamente messo fine alle speranze di scudetto mentre in Champions League è stata eliminata da una squadra nettamente inferiore come il Porto. Sono in corso valutazioni in vista della prossima stagione, la dirigenza bianconera pensa ad una mezza rivoluzione sul fronte calciomercato ed avrebbe messo le mani su Aouar, secondo Todofichajes la trattativa sarebbe già nella fase finale. I bianconeri avrebbero superato la concorrenza del Real Madrid grazie ad un’offerta da 40 milioni di euro.

Chi è Houssem Aouar

Houssem Aouar è un calciatore francese di origini algerine, centrocampista dell’Olympique Lione e della nazionale Under-21 francese. Si tratta di un centrocampista centrale che in caso di emergenza può essere impiegato anche in zona esterna. Il calciatore ha iniziato la carriera da calciatore con le giovanili di Villeurbanne e Lione, poi il passaggio in seconda squadra prima di essere promosso con i grandi. Si è messo in mostra proprio con la maglia del Lione, disputando in totale più di 100 presenze, si è dimostrato anche un buon realizzatore. Presenze anche con la Nazionale francese, dall’Under 17 alla prima squadra. Adesso il futuro potrebbe essere in Italia, alla Juventus.