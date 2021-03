Calciomercato Juventus, dalla Spagna: scambio con il Real Madrid, coinvolto Cristiano Ronaldo

E’ l’argomento degli ultimi giorni, stiamo parlando ovviamente del futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese potrebbe salutare la Juventus e l’Italia al termine della stagione: CR7 ha dato tantissimo ai bianconeri in termini sportivi ma anche economici e l’intenzione sembra quella di salutare con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto. Il portoghese è stato preso dalla Juventus per vincere la Champions League, l’obiettivo è fallito. In particolar modo nella stagione in corso la Juventus è stata eliminata da una squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico e le prestazioni di Ronaldo, nel doppio incontro con il Porto, non sono state all’altezza.

La voce dalla Spagna

Continuano a circolare voci sulla prossima squadra di CR7, dal Psg al Manchester United. Ma la trattativa più calda potrebbe essere quella con il Real Madrid, sono stati avviati già alcuni contatti per il ritorno in Spagna. Si tratta di una richiesta del calciatore che ha lasciato un ottimo ricordo con la maglia dei Blancos, è riuscito a vincere tanti trofei e l’obiettivo è tornare grande protagonista. Le prossime settimane saranno decisive. Secondo voci provenienti dall’estero si starebbe pensando ad uno scambio affascinante: Cristiano Ronaldo al Real Madrid ed il difensore Varane in bianconero. Si attendono conferme, ma intanto si inizia a lavorare seriamente.