Calciomercato Juventus, Paganini: “rivoluzione a centrocampo, tutti i nomi in entrata ed uscita”

La Juventus è concentrata sulla stagione in corso, il rendimento può essere considerato deludente. In Champions League è stata eliminata agli ottavi di finale contro una squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico come il Porto, in campionato è distante 10 punti dalla vetta occupata dall’Inter. La decisione della dirigenza di affidare la panchina ad Andrea Pirlo è sembrata troppo affrettata, l’intenzione è però quella di continuare il percorso anche nella prossima stagione. Nel frattempo si sta pensando ad una mezza rivoluzione con l’obiettivo di aumentare la qualità della squadra, soprattutto a centrocampo.

Calciomercato Juventus, le mosse a centrocampo

Il centrocampo della Juventus ha deluso, in pochi sono in grado di fare la differenza in una squadra così importante. L’acquisto di McKennie è stato positivo, Rabiot è troppo altalenante mentre Bentancur non riesce ad effettuare il salto di qualità. I bianconeri hanno bisogno di innesti funzionali al gioco di Pirlo e iniziano a circolare alcune voci interessanti. Le ultime indiscrezioni sono arrivate direttamente dal giornalista Paolo Paganini: “Buongiorno. Sarà rivoluzione a centrocampo per la Juventus. In uscita Ramsey, Rabiot e forse Bentancur. Gli obiettivi sono: Locatelli, Jorginho, Pogba e Van de Beek. A oggi ci sono più chances per l’olandese che per il francese, mi dicono dal Principato”.