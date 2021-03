Arriva una svolta sulle regole che riguardano il mondo del calcio, è stata cambiata la regola per quanto riguarda il fallo di mano. La situazione non è sembrata mai veramente chiara ed oggetto in alcuni caso di interpretazione, l’Ifab che è l’organo che stabilisce le modifiche del calcio a livello internazionale ha deciso di specificare sull’argomento. Il fallo può essere fischiato se il pallone viene colpito in modo volontario, ovvero muovendo il braccio verso il pallone. “Il tocco di mano accidentale che porta a segnare un gol o ad avere un’opportunità di segnare un gol non sarà più considerata un fallo”.

I dettagli sul fallo di mano

La nuova regola è servita a chiarire un pò meglio la situazione, si tratta infatti di episodi che portano a tantissime discussioni nel mondo del calcio. Le modifiche entreranno in vigore dal 1° luglio, ma alcune competizioni potrebbero introdurle anche prima. L’Ifab ha dato anche il via libera per le cinque sostituzioni per la Coppa del Mondo 2022. La decisione è nata dal Coronavirus, i tanti impegni ravvicinati hanno portato alla decisione di aumentare i cambi a due unità per permettere maggiori rotazioni agli allenatori.