Caos qualificazioni Qatar 2022: il Sudamerica rinvia le partite

E’ caos per quanto riguarda le qualificazioni a Qatar 2022. Nel dettaglio la federazione calcistica sudamericana ha sospeso le partite eliminatorie per il mondiale previste per fine marzo, esattamente 25 e 30 marzo. La scelta è nata dall’impossibilità da parte delle Nazionali di aver in tempo i calciatori, il motivo riguarda la difficoltà agli spostamenti a causa del Coronavirus. Un altro problema riguarda la volontà delle squadre di non lasciare partire i calciatori in un momento chiave della stagione, ma soprattutto con il rischio di andare incontro all’infezione. Il caso era stato aperto già da tempo dall’allenatore del Liverpool Klopp, successivamente accompagnato anche da Ancelotti, Bielsa e Pochettino. Tanti dubbi sul recupero delle partite sospese.

El Consejo de la CONMEBOL resolvió suspender la doble fecha de las Eliminatorias para Catar 2022 prevista para marzo. La decisión obedece a la imposibilidad de contar en tiempo y forma con todos los jugadores sudamericanos. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 6, 2021