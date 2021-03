Cessione Inter, accelerata con Fortress: possibile fumata bianca entro marzo

Nuovi dettagli sulla possibile cessione dell’Inter, sono settimane di grande attesa per il club nerazzurro che è in ansia per il futuro. La squadra di Antonio Conte è lanciata verso la vittoria dello scudetto e questo potrebbe avvicinare ad una possibile fumata bianca, le prossime partite saranno decisive per mettere una seria ipoteca sul titolo. Il percorso in Champions League è invece stato molto deludente, l’eliminazione alla fase a gironi ha portato problemi anche dal punto di vista economico, percorso poco entusiasmante anche in Coppa Italia. E’ la netta favorita alla vittoria dello scudetto, merito anche e soprattutto di un allenatore come Antonio Conte che ha tirato fuori il meglio dalla squadra.

La cessione dell’Inter, gli aggiornamenti

Il mese di Marzo potrebbe essere decisivo per il futuro dell’Inter, anzi potrebbe portare alla definitiva fumata bianca per quanto riguarda la cessione del club. Nelle ultime ore si è registrato lo scatto di Fortress con la possibilità di diventare azionista al fianco di Suning, mentre la situazione con BC Partners sulla cessione dell’intero pacchetto si è raffreddata. Il fondo americano sarebbe pronto ad investire circa 250 milioni di euro per fornire liquidità a Suning, sono in corso le trattative e l’intenzione è quella di raggiungere l’intesa entro fine mese. Non sono state accantonate le altre ipotesi, si tratta di Bain Capital Credit e il fondo PIF. La situazione sarà più chiara entro i prossimi 10 giorni.