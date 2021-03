L’Atalanta ha in pugno Anel Ahmedhodžić, i nerazzurri sono una delle migliori squadre a scoprire giovani talenti e quindi non dovrebbero esserci dubbi sulle qualità del calciatore. Il club nerazzurro sta disputando un’altra stagione importantissima e punta senza mezzi termini a raggiungere il miglior risultato in campionato e Champions League. Si tratta ormai di una grande realtà in Italia ed in Europa, merito di una dirigenza veramente forte e di collaboratori preparati. Continuano le operazioni sul fronte calciomercato, si sta lavorando per mettere a segno colpi di un certo spessore per il futuro.

Chi è Anel Ahmedhodžić

Anel Ahmedhodžić è un calciatore svedese naturalizzato bosniaco, difensore del Malmö FF e della nazionale bosniaca. Si tratta di un difensore centrale che può essere impiegato sia a destra che a sinistra. La trafila è iniziata con le giovanili di Malmö FF e Nottingham Forest, in entrambi i casi viene promosso in prima squadra. Nel 2019 l’esperienza in prestito all’Hobro, prima di tornare al Malmö FF. Protagonista anche con la maglia della Nazionale della Svezia dall’Under 17 all’Under 21 e poi con quella della Prima squadra della Bosnia. Adesso l’Atalanta con l’occasione di mettersi in mostra nel calcio che conta.