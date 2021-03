Il Milan deve fare i conti con una vera e propria emergenza in attacco, il reparto è ridotto all’osso e per questo motivo l’allenatore Stefano Pioli è stato costretto a convocare alcuni giovani, tra questi c’è anche Emil Roback. I rossoneri sono reduci dal successo sul campo del Verona, risultato che ha rilanciato il Milan verso lo scudetto. La stagione del Diavolo può essere considerata al di sopra di ogni aspettativa, è pienamente in corsa per il primo posto nonostante il rendimento dell’Inter ed anche in Europa League può togliersi tante soddisfazioni. Servirà l’aiuto di tutti ed anche i giovani saranno chiamati a rispondere sul campo. Un calciatore in grado di dare il contributo, nonostante la giovane età, è Emil Roback.

Chi è Emil Roback

Stefano Pioli ha deciso di convocare per la partita contro l’Hellas Verona anche Emil Roback, l’attaccante non è però sceso in campo. E’ considerato come uno dei migliori prospetti, si tratta di una prima punta forte fisicamente che riesce a disimpegnarsi bene anche in zona esterna. Si tratta di un classe 2003 ma ha già dimostrato di essere un calciatore molto interessante. Le prime esperienze da calciatore sono state in Svezia, con l’Hammarby dall’Under 17 all’Under 19, esperienza anche con il Frej Täby. Si mette in mostra e viene chiamato dal Milan, gioca per l’Under 19 dei rossoneri e dimostra subito un grandissimo valore. Entra a far parte della prima squadra con l’obiettivo di diventare tra qualche anno un punto di riferimento. E’ stato sponsorizzato da un altro svedese: Zlatan Ibrahimovic.