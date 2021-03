Chi è Mike Maignan, il portiere in corsa per sostituire Donnarumma: il Milan si tutela

Il contratto di Gigio Donnarumma con il Milan è in scadenza tra qualche mese, l’estremo difensore potrebbe lasciare il club rossonero già dalla prossima stagione. Il club rossonero ha deciso di tutelarsi e nel mirino è finito di Mike Maignan. I rossoneri sono protagonisti di una stagione molto importanti, il Milan è ancora in corsa per la vittoria dello scudetto, mentre in Europa League ha dovuto fare i conti con l’eliminazione contro il Manchester United. Donnarumma è stato protagonista di una stagione ottima, ma le trattative per il rinnovo del contratto sono ferme. L’estremo difensore è finito nel mirino dei migliori club Europei.

Chi è Mike Maignan

Il Milan potrebbe sostituire Donnarumma con Mike Maignan, il club rossonero ha avviato già le trattative e potrebbe accelerare già nelle prossime settimane. Mike Maignan è un calciatore francese, portiere del Lilla e della nazionale francese. Si tratta di un classe 1995 e quindi con una discreta esperienza nel mondo del calcio. E’ cresciuto nelle giovanili del Psg, nel 2013 ha firmato il primo contratto da professionista, non ha però giocato in prima squadra. Nel 2015 viene acquistato dal Lilla e firma un contratto quinquennale, termina la prima stagione in anticipo a causa di un infortunio alla spalla. Nelle stagioni successive si conferma come un portiere affidabile. Adesso è finito nel mirino del Milan e potrebbe presto arrivare nel campionato italiano.