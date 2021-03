Cristiano Ronaldo: “c’è ancora tanto da conquistare”, ma non indossa la maglia della Juventus… [VIDEO]

Non si placano le voci sul futuro di Cristiano Ronaldo, il video pubblicato dal calciatore della Juventus non è passato inosservato. Lo juventino ha riscattato le brutte prestazioni in Champions League contro il Porto ed in campionato si è confermato sempre più decisivo. L’ex Manchester United ha messo a segno una tripletta in 32 minuti e ha trascinato la squadra al successo contro il Cagliari, la Vecchia Signora è ancora in corsa per la vittoria dello scudetto. Ronaldo è legato dal contratto con la Juventus fino al 2022, ma le strade potrebbero interrompersi con un anno di anticipo, sono tante le squadre che hanno messo nel mirino il calciatore.

Il VIDEO di Cristiano Ronaldo

In prima fila per assicurarsi le prestazioni di Cristiano Ronaldo c’è il Real Madrid, come confermato anche da Zinedine Zidane. Il portoghese nel frattempo ha pubblicato un VIDEO sul profilo Instagram: “C’è ancora tanto da conquistare e credo che possiamo farlo insieme”, il calciatore non indossa la maglia della Juventus ma quella del Portogallo. Può rappresentare un segno per il futuro? Probabile. “Non posso smettere di volere di più, guardando avanti al prossimo record da raggiungere! Voglio sempre di più e penso che questo è il motivo per cui la gente spesso dice che ho così tanta energia e non mi fermo mai. Forse è vero, ma è essenziale per tenermi vivo”, scrive ancora Ronaldo. Il calciatore continuerà ad essere protagonista, ma con quale maglia? In basso il VIDEO con tutti i dettagli.