Cristiano Ronaldo può lasciare la Juventus: tutte le squadre pronte a fare follie per il portoghese

Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora tutto da decidere. Il portoghese è finito sul banco degli imputati dopo le brutte prestazioni in Champions League, l’attaccante non è riuscito a trascinare la Juventus contro una squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico. Sono in corso valutazioni in vista della prossima stagione, CR7 è stato acquistato per vincere la Champions League e l’obiettivo è ancora una volta fallito, nelle scorse stagioni aveva garantito almeno la vittoria dello scudetto mentre quest’anno il distacco dal primo posto è molto ampio. La condizione economica del club bianconero non è delle migliori e la crisi iniziata dalla pandemia da Coronavirus ha peggiorato la situazione.

Le squadre su Cristiano Ronaldo

La Juventus non può più permettersi Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha un ingaggio pesantissimo per le casse del club bianconero e non è da escludere la cessione in anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto prevista nel 2022. Cr7 è ancora un calciatore di primissimo livello e ovviamente non mancano le richieste sul mercato, sono tante le squadre pronte a fare follie per assicurarsi le prestazioni del calciatore. La Juventus dovrà accontentarsi di una cifra relativamente bassa, mentre l’ostacolo più importante per i club è rappresentato dallo stipendio del portoghese. E’ pronto un nuovo assalto di Psg e Manchester United che pensano ad un ritorno di fiamma anche per una questione extra-calcistica: il nome di Cristiano Ronaldo stuzzica sempre la fantasia di possibili nuovi sponsor. Le altre soluzioni sono Stati Uniti, Qatar o Dubai.