Dalla Turchia sono sicuri: “Sarri ha raggiunto l’accordo con il Fenerbahce”

L’allenatore Maurizio Sarri si prepara a tornare in panchina dopo l’esperienza comunque positiva con la Juventus, secondo indiscrezioni provenienti dall’estero sarebbe vicino all’accordo con il Fenerbahce. Il club turco occupa la terza posizione in campionato, in totale ha conquistato 59 punti in 30 partite frutto di 18 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. Il distacco dal Besiktas che guida la classifica è di 5 punti con una partita da recuperare per la capolista, al secondo posto il Galatasaray. Il Fenerbahce non vince da due giornate, la sconfitta contro il Genclerbirligi ed pareggio contro il Besiktas. A 10 giornate dalla conclusione è ancora tutto aperto.

Il Fenerbahce tenta Sarri

Il Fenerbahce pensa ancora alla vittoria del campionato e vorrebbe convincere Maurizio Sarri. “Accordo tra Sarri e il presidente Ali Koc: l’ex Juventus sarà il nuovo allenatore del Fenerbahce”, la bomba è stata sganciata direttamente dalla Turchia, da Ajansspor. Il tecnico starebbe pensando alla proposta e al momento sembra un pò perplesso. Sarri vorrebbe tornare nel campionato di Serie A ed in particolar modo due panchine potrebbero fare al caso dell’ex Empoli, su tutti la Roma e il ritorno al Napoli non è completamente da escludere.