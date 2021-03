Decisione storica: arriva la fusione tra il campionato olandese e quello belga

Sta per arrivare una decisione storica che riguarda il mondo del calcio: nel dettaglio si va verso la fusione tra il campionato belga e quello olandese. Si tratta di due tornei molto seguiti, sono tanti i calciatori che nel corso degli anni si sono messi in mostra, può rappresentare un trampolino di lancio verso la gloria. In particolar modo l’Eredivisie è molto seguita anche dalla Serie A, è un campionato sempre molto spettacolare e che regala tantissimi gol, ma anche i difensori sono sempre riusciti ad imporsi. Stesso discorso anche per il campionato belga, adesso i due tornei sono pronti ad unirsi.

La fusione tra il campionato olandese e quello belga

Anche il Belgio ha detto sì alla fusione con l’Olanda. I migliori club della Pro League hanno votato a favore per una BeNeLeague congiunta. Nel dettaglio dalla federazione belga è arrivato un “sostegno unanime per dare ogni opportunità alla possibile realizzazione della BeNeLeague”, all’assemblea hanno partecipato 25 club. “Questa ambizione per il futuro si basa sul rispetto delle ambizioni sportive dei migliori club e sulla necessità di stabilità economica per le altre società professionistiche”. Il campionato potrebbe essere composto da 18 club, 10 olandesi e 8 del torneo belga. Alcune squadre olandesi sarebbero: Ajax, Psv Eindhoven, Feyenoord e AZ Alkmaar mentre Anderlecht, Club Brugge, Standard Liege e Genk sarebbero tra le squadre del Belgio. Si attende la risposta dell’Eredivisie.