Delusione Fabio Grosso, è stato esonerato dal Sion

Può essere considerata deludente l’esperienza per Fabio Grosso da allenatore del Sion, il Campione del Mondo con la maglia del Sion è stato infatti esonerato. Il percorso in campionato può essere considerato sicuramente deludente, la squadra occupa il penultimo posto e ha conquistato appena 22 punti in 23 partite, è reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima pesantissima in casa contro il Lugano. E’ stato deciso per il ribaltone in panchina, la squadra può ancora salvare la stagione. Brutta avventura per Fabio Grosso che adesso potrebbe pensare di tornare in Italia.

Grosso esonerato, il comunicato

Fabio Grosso è stato esonerato dal Sion, l’esperienza da allenatore è finita dopo poco meno di un anno. La conferma è arrivata attraverso un comunicato ufficiale: “a seguito delle prestazioni sportive legate ai risultati della prima squadra, la dirigenza del club ha deciso di sollevare da allenatore della prima squadra da Fabio Grosso”. La carriera di allenatore di Fabio Grosso è iniziata dalla Juventus, dalla Primavera. Poi è stato chiamato da altre squadre italiane: Bari, Verona e Brescia. La scelta è stata quella di provare anche con l’estero, ma la scelta del Sion non è stata azzeccata. Adesso è arrivato l’esonero, in attesa di una nuova chiamata magari dall’Italia.