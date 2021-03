Kylian Mbappé è uno dei calciatori più forti al mondo, probabilmente anche il migliore considerando le ultime prestazioni e stagioni. Il francese si candida ad essere un assoluto protagonista, in futuro sarà sicuramente un pezzo pregiato. Il contratto con il Psg è in scadenza nel 2022, il calciatore non ha preso una decisione definitiva e la scelta dovrà arrivare in tempi brevi come confermato dal direttore sportivo Leonardo. Sono in corso le trattative per il rinnovo del contratto e l’accordo non è ancora vicino. Le strade sono due: o il rinnovo in tempi brevi o l’inevitabile cessione già nella prossima sessione di mercato.

Le indicazioni di Deschamps

Il ct Didier Deschamps ha parlato nel corso della sua partecipazione al programma “Football Show” su BeIN Sport e ha fornito interessanti indicazioni: “È un privilegio che sia francese ed è molto positivo per il calcio francese che sia al Psg e in Ligue 1. Poi sarà lui scegliere se giocare in Spagna, Italia o Inghilterra. È un giocatore straordinario che vuole vincere titoli. Ora sta bene a Parigi. Tutte le scelte sono buone all’inizio, è dopo che ci rendiamo conto se lo siano state davvero”.

Ancora sul futuro: “Se Kylian si trasferirà alla fine della stagione o più tardi? Onestamente, non lo so. Sarà una sua decisione e dei suoi genitori”.