Diritti tv in Serie A, la Lega rifiuta l’offerta di Sky, servirà un altro bando

E’ una situazione sempre più calda sul fronte dei diritti tv per quanto riguarda la Serie A. DAZN ha piazzato un vero e proprio colpo e si è assicurata in esclusiva tutte le 10 partite, mentre 3 saranno in co-esclusiva. Ed è proprio sull’ultimo aspetto che la situazione è ancora in alto mare. Nell’ultimo anno i club del massimo campionato italiano hanno fatto i conti con gravi problemi dal punto di vista economico, la pandemia da Cororavirus ha portato ad una crisi con pochi precedenti. Le prossime stagioni saranno fondamentali per provare a recuperare qualcosa.

Le 3 partite in co-esclusiva

E’ arrivata la fumata nera per quanto riguarda l’aggiudicazione del secondo pacchetto per i diritti tv validi fino al 2024. Nel dettaglio sette società si sono astenute sull’offerta di Sky: si tratta di Juventus, Inter, Napoli, Lazio, Atalanta, Verona e Fiorentina. Servirà dunque un nuovo bando.