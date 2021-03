Eder trova squadra: l’ex Inter ha firmato con il San Paolo

Una nuova avventura per Eder, l’attaccante è tornato in Brasile. Dopo l’esperienza di quasi tre anni in Cina, l’ex Inter ha raggiunto l’accordo con il San Paolo. Il calciatore ritroverà il difensore Miranda, mentre l’allenatore è l’ex attaccante Hernan Crespo. Il classe 1986 ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2022. E’ fallito dunque il ritorno nel campionato italiano, nell’ultima sessione di calciomercato sono andati in scena contatti con l’Inter di Antonio Conte. Il calciatore è stato richiesto anche dal Benevento, ma non è stato raggiunto l’accordo.

La storia di Eder

Éder è un calciatore brasiliano naturalizzato italiano, attaccante del San Paolo. E’ nato in Brasile e possiede la cittadinanza italiana, è un punta centrale con un ottimo fiuto del gol, è bravo a disimpegnarsi su tutto il fronte d’attacco. Inizia la carriera dal Criciuma, arriva in Italia grazie all’Empoli ma non riesce a mettersi in mostra. La prima vera esperienza è stata con la maglia del Frosinone, si dimostra un ottimo realizzatore. Torna all’Empoli, diventa capocannoniere del torneo cadetto. Passa in prestito al Brescia, poi si trasferisce al Cesena. E’ protagonista di ottime stagioni con la Sampdoria, ma l’esperienza più importante è stata con l’Inter. Infine Jiangsu, adesso il San Paolo. Tante presenze anche con la Nazionale italiana.