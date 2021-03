El Pais lancia frecciate alla Juve: “Sarri disprezzato, ma Pirlo…”

La scelta della Juventus di affidare la panchina ad Andrea Pirlo continua a portare motivi di grande discussione, in particolar modo El Pais ha lanciato bordate. Il club bianconero sta disputando una stagione ben al di sotto delle aspettative, in campionato è lontanissima dalla vetta occupata dall’Inter, mentre in Champions League è stata eliminata agli ottavi di finale da una squadra nettamente inferiore come il Porto. Sul banco degli imputati è finito proprio l’allenatore bianconero, l’intenzione della Juventus sembra quella di confermarlo anche nella prossima stagione, ovviamente solo in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

El Pais lancia bordate

El Pais non le manda a dire, il quotidiano ha messo in discussione la scelta di affidarsi ad Andrea Pirlo. Sarri è stato disprezzato nonostante la vittoria dello scudetto, mentre all’ex centrocampista viene perdonato tutto. “La Juventus (36 Scudetti e 2 Champions) ha messo un mito al comando della spedizione. E i sentimenti e l’affetto nei suoi confronti hanno scatenato un principio di cecità che conduce irrimediabilmente al culmine della conquista dell’inutile in cui si è imbarcato Andrea Agnelli da alcuni anni. I tifosi e il club si trovano ora davanti a un monumento, Pirlo non è Maurizio Sarri, che disprezzavano perché andava in tuta in panchina, fumava e bestemmiava nelle conferenze stampa (nonostante avesse 10 punti in più, a questo punto del campionato). Il conflitto è enorme e riassume quasi tutto: una visione propria della storia contro la richiesta dei risultati. Il club ha esonerato gli ultimi due allenatori tormentato da un’idea estetica e i risultati, in campo così come nei fogli di Excel, ora sono un calvario. Proprio come è successo a Fitzcarraldo”.