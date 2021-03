Europei, la conferma: “si giocheranno anche in Italia e con i tifosi”

La pandemia da Coronavirus ha portato al rinvio di Euro 2020, gli Europei prenderanno il via nel mese di giugno. La situazione è però ancora incerta per quanto riguarda soprattutto la presenza del pubblico, molto dipenderà dall’andamento del contagio nei prossimi mesi. Sono arrivate interessanti indicazioni da parte Andrea Costa, sottosegretario al Ministero della salute, in diretta a Radio Punto Nuovo.

“Europei? Si terranno anche in Italia, ci dobbiamo lavorare. C’è una richiesta della FIFA di garantire una certa presenza di tifosi negli stadi. Io credo che, se rispetteremo i nostri piani, si possa tornare non solo negli stadi, ma anche in maniera graduale ad una vita normale”.

Infine conclude: “voglio chiarire che il governo è il primo che vorrebbe riaprire tutto e subito. Sul passaporto ho espresso il mio parere e sono favorevole. Credo sia un elemento utile e anche di sicurezza. Dico che però conseguentemente al passaporto dovremmo mettere i cittadini nelle condizioni di vaccinarsi”.