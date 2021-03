Europei Under 21, Italia da impazzire: dominio contro la Slovenia e quarti conquistati [FOTO]

Spettacolo dell’Italia Under 21 nell’ultimo match della fase a gironi dell’Europeo. La squadra di Nicolato stacca il pass per i quarti di finale e riscatta i pareggi delle prime due giornate contro Repubblica Ceca e Spagna. Gli Azzurrini hanno dominato in lungo ed in largo contro una squadra che ha dimostrato di essere nettamente inferiore. L’Italia passa in vantaggio dopo appena 10 minuti con Maggiore, dopo 9 minuti il raddoppio di Raspadori. Il tris arriva con un rigore trasformato da Cutrone, lo stesso attaccante sbaglia un altro calcio di rigore. Nella ripresa è lo stesso calciatore del Valencia a chiudere i conti per il definitivo 4-0. L’Italia vola ai quarti di finale, ma chiude il girone al secondo posto alle spalle della Spagna.