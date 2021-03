Felipe Melo continua a sfottere la Juventus: “godooooo” [FOTO]

La Juventus è in piena crisi e Felipe Melo ‘gode’. L’ex centrocampista bianconero continua a confermare l’antipatia verso la Vecchia Signora e l’ultimo commento ha scatenato tantissime reazioni. E’ un momento veramente nero per la compagine di Andrea Pirlo, dopo l’eliminazione in Champions League contro il Porto la squadra ha alzato bandiera bianca anche in campionato. La sconfitta contro il Benevento rappresenta una figuraccia e le speranze di tornare in corsa per il titolo sono vicine quasi allo zero. La scelta della dirigenza di affidare la panchina ad un allenatore giovane non è stata azzeccata, la situazione potrebbe anche precipitare fino al termine della stagione con la qualificazione in Champions League che è a rischio.

Felipe Melo sfotte la Juventus

La Juventus può contare su un numero enorme di supporter, ma sono tanti anche quelli che provano odio nei confronti del club bianconero. L’ex Inter Felipe Melo continua a scatenarsi contro la sua ex squadra, il commento dopo il ko contro il Benevento ha portato tantissime reazioni. Al triplice fischio il brasiliano ha commentato così un post del noto youtuber interista Luca Mastrangelo: “Ahahahhahaha Godoooooo”. Ovviamente è scoppiata la furia dei tifosi della Juventus che hanno ricoperto di insulti il brasiliano. Il rapporto è sempre più di grande tensione, la Juventus e Felipe Melo non si sono mai amati.