Fiorentina, avanza Sarri per la prossima stagione: l’ex Juventus può dire sì

Il presidente Rocco Commisso non è di certo contento del rendimento in campionato della Fiorentina, la squadra è in lotta per raggiungere la salvezza e dovrà avvicinarsi all’obiettivo nelle prossime partite. Il rendimento con Cesare Prandelli è stato comunque positivo, ma l’ex Ct della Nazionale ha pochissime chance di essere confermato nella prossima stagione. La squadra è sicuramente attrezzata per disputare un campionato tranquillo, nel corso della stagione ha dovuto fare i conti con un percorso troppo altalenante e si sono registrati passi falsi anche a sorpresa. Le ambizioni del numero uno viola sono importanti e vorrebbe almeno lottare per la qualificazione in Europa League. Ecco perché sono in arrivo tante novità.

Fiorentina, contatti positivi con Sarri

L’obiettivo di Cesare Prandelli è quello di raggiungere la salvezza, poi il suo compito con la Fiorentina sarà terminato. Il sogno di Commisso per la prossima stagione prende il nome di Maurizio Sarri. Il tecnico ex Juventus ha intenzione di tornare protagonista in Serie A, la Fiorentina si è messa in fila per provare a convincere il tecnico. Sono andati in scena altri contatti telefonici che hanno avuto esito positivo, Sarri ha aperto ad un possibile trasferimento in viola. La trattativa è però ricca di insidie, in particolar modo dal punto di vista economico ed in più l’inserimento di altri club potrebbe cambiare le carte in tavola. Ma la Fiorentina è su Sarri, la trattativa è destinata ad entrare presto nel vivo.