Non sono mancate le emozioni nel turno infrasettimanale della 25esima giornata del campionato di Serie A, una partita scoppiettante è stata quella tra Fiorentina e Roma. Sono arrivate indicazioni per le zone alte e basse della classifica, la sfida è stata sicuramente dai due volti. Nel primo tempo la partita non si sblocca, la svolta arriva nella ripresa. A passare in vantaggio è la squadra di Fonseca, il marcatore è stato Spinazzola, l’ex Juventus si conferma sempre più determinante per la fascia. L’11 di Prandelli non demorde e raggiunge il pareggio con un autogol di Veretout. In pieno recupero successo della Roma con un gol di Diawara. Finisce 1-2. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Fiorentina-Roma, le pagelle di CalcioWeb

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 5.5; Milenkovic 5.5, Pezzella 6.5, Martinez Quarta 6; Venuti 6, Amrabat 5.5, Pulgar 5.5, Castrovilli 6, Igor 6.5; Ribery 6, Vlahovic 5.5. A disposizione: Terracciano, Rosati, Biraghi 6.5, Borja Valero s.v., Maxi Olivera, Caceres s.v., Malcuit, Barreca, Montiel, Callejon, Kokorin 5.5, Eysseric. Allenatore: Prandelli.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 6.5; Mancini 6, Cristante 5.5, Kumbulla 6.5; Bruno Peres 5.5, Veretout 6, Diawara 7, Spinazzola 6.5; Pellegrini 6, Mkhitaryan 5; Borja Mayoral 5. A disposizione: Mirante, Fuzato, Fazio, Karsdorp 6.5, Villar, Perez, Pastore, El Shaarawy 5.5, Pedro 5.5, Smalling s.v.. Allenatore: Fonseca.