Fonseca chiede spiegazioni: “vorrei sapere perché hanno rinviato Juventus-Napoli”

La Roma è reduce dalla bellissima prestazione agli ottavi di Europa League contro lo Shakhtar, la qualificazione è vicinissima dopo il 3-0 dell’andata. I giallorossi si preparano per la partita della 27esima giornata del campionato contro il Parma, l’intenzione è quella di concludere la stagione con la qualificazione in Champions League, l’obiettivo è sicuramente alla portata. Fonseca ha dimostrato di essere un allenatore molto bravo ed è riuscito a convincere anche i più scettici. Il tecnico ha dimostrato una grande personalità, confermata anche in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la squadra di D’Aversa.

Le parole di Fonseca

Lo spostamento del recupero Juventus-Napoli al 7 aprile ha portato motivi di grandi discussioni, ha deciso di affrontare l’argomento anche l’allenatore della Roma Fonseca. “Onestamente a me non piace commentare quando non conosco bene le ragioni dello spostamento della gara. Preparare tre partite in una settimana è diverso dal prepararne due. Noi dovremo preparare una partita col Napoli subito dopo quella in Ucraina. Da allenatore è difficile capire perché l’hanno rinviata, se invece fossi Gattuso sarebbe normale preferire non giocare Juve-Napoli”.