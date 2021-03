Gotti si sbilancia sul futuro di Maurizio Sarri: “lo vedo alla Roma”

L’ombra di Maurizio Sarri su Fonseca. La stagione della Roma può essere considerata nel complesso positiva, in campionato è in lotta per la qualificazione in Champions League, mentre in Europa è rimasta l’unica squadra italiana in corsa e proverà a vincere l’Europa League. Fonseca ha dimostrato di essere un ottimo allenatore e merita la conferma, ma il finale di stagione sarà decisivo. Il tecnico dovrà chiudere il campionato almeno nelle prime quattro posizioni, si tratta di un aspetto fondamentale dal punto di vista economico per programmare la prossima stagione. Le prossime settimane saranno fondamentali per decidere il futuro di Fonseca.

Gotti si sbilancia su Sarri

L’allenatore dell’Udinese Luca Gotti è stato ospite della trasmissione Tiki Taka e ha fornito interessanti indicazioni sul futuro di Maurizio Sarri. “A istinto mi verrebbe da dire che Roma è una piazza che si sposa molto bene con le caratteristiche di Maurizio Sarri. E anche un certo tipo di giocatori che ha la Roma in rosa sarebbero particolarmente funzionali alle sue idee”.

Ancora sull’ex allenatore di Juventus e Napoli: “Maurizio è una persona diretta che ti dice le cose come stanno. Al Chelsea voleva portare il suo secondo che però in quel momento era all’Inter e allora scelse me. Ma mi disse che se fosse tornato in Italia avrebbe scelto il suo viceallenatore, così come poi è successo. Mi sarebbe piaciuto fare quell’esperienza insieme a lui in un club come la Juve ma ho capito perfettamente la situazione”.