Gravissimo lutto per Torreira, è morta mamma Viviana a causa del Covid: aveva 53 anni

Un gravissimo lutto per l’ex calciatore della Sampdoria Torreira. E’ morta mamma Viviana e la causa è il Coronavirus, è deceduta in seguito a complicazioni dovute alla malattia e aveva appena 53 anni. La notizia è stata riportata direttamente dal Daily Mail che ha citato il quotidiano uruguaiano Ovacion. Il giocatore dell’Atletico Madrid aveva fatto ritorno in patria nei giorni scorsi per stare al fianco della madre. La donna ha trascorso diversi giorni nel CTI dell’Hospital de Salto fino alla triste notizia del decesso.

Il rapporto tra mamma Viviana e Torreira

La signora Viviana non ha mai fatto mancare il sostegno nei confronti di Torreira, era sempre stata vicina al calciatore nei grandi appuntamenti: dai Mondiali in Russia alla Copa America del 2019. Lo stesso Torreira era risultato positivo al Coronavirus nel novembre 2020. Viviana Di Pascua era la figlia di Edison Di Pascua, un ex calciatore. Famoso il suo rifiuto al trasferimento in Italia, esattamente al Napoli. Il calciatore ovviamente si trova in una situazione difficilissima da punto di vista emotivo dopo aver perso un pilastro della sua vita.