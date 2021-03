I risultati delle qualificazioni Mondiali: la Spagna vince con il brivido, ok Francia e Germania

Le Nazionali in campo per la seconda giornata delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022, la competizione entra sempre più nel vivo. Tutto facile per Montenegro che ha avuto la meglio di Gibilterra, la Russia ha avuto la meglio della Slovenia con la doppietta di Dzyuba, inutile la marcatura di Ilicic. La Bielorussia rifila quattro gol all’Estonia, un gol di Pasalic ha permesso alla Croazia di superare il Cipro. Colpo grosso della Turchia contro la Norvegia, tutto facile per l’Olanda contro la Lettonia in gol anche de Jong. Il Lussemburgo sorprende l’Irlanda, 1-1 tra Repubblica Ceca-Belgio con il gol di Lukaku. Spettacolo in Serbia-Portogallo con la doppietta di Jota, stesso risultato (2-2) in Slovacchia-Malta.

Nelle partite di domenica successo della Francia contro Kazakistan, in gol Dembele. Stesso risultato per l’Inghilterra contro l’Albania, il marcatore è stato come al solito Kane. Otto gol della Danimarca contro Moldavia, la Spagna vince in pieno recupero con la Georgia. La Svezia vince con il Kosovo, Ibrahimovic autore di un bellissimo assist, il solito Lewandowski trascina la Polonia. Un gol di Gnabry permette alla Germania di vincere contro la Romania. Ok Svizzera, Austria e Macedonia.

I risultati della qualificazioni Mondiali

Sabato

MONTENEGRO-GIBILTERRA 4-1

RUSSIA-SLOVENIA 2-1

BIELORUSSIA-ESTONIA 4-2

CROAZIA-CIPRO 1-0

NORVEGIA-TURCHIA 0-3

OLANDA-LETTONIA 2-0

IRLANDA-LUSSEMBURGO 0-1

REPUBBLICA CECA-BELGIO 1-1

SERBIA-PORTOGALLO 2-2

SLOVACCHIA-MALTA 2-2

Domenica