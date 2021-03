I risultati di Serie B, 28ª giornata: la Reggina ferma la corazzata Monza, come cambia la classifica

La 28ª giornata del campionato di Serie B ha fornito interessanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica, la stagione entra sempre più nel vivo per gli obiettivi di promozione e salvezza. Nei primi due anticipi successo del Cittadella contro il Pisa, mentre Spal ed Entella si sono divise la posta. Il vero colpo di giornata è quello della Reggina, il club amaranto ha avuto la meglio della corazzata Monza, decide un gol di Rivas, in campo anche Boateng e Balotelli che non sono riusciti a fare la differenza. Scatto in zona promozione del Lecce che ha superato il Chievo, pareggio dell’Ascoli nel finale contro il Venezia. In zona salvezza tutto facile per la Cremonese contro la Reggiana. Colpo del Brescia con il Frosinone. A reti inviolate Pordenone-Pescara.

I risultati di Serie B, 28ª giornata

CITTADELLA-PISA 2-0

SPAL-ENTELLA 0-0

ASCOLI-VENEZIA 1-1

CREMONESE-REGGIANA 3-0

FROSINONE-BRESCIA 0-1

LECCE-CHIEVO 4-2

PORDENONE-PESCARA 0-0

REGGINA-MONZA 1-0

LA CLASSIFICA