I risultati di Serie B, 29ª giornata: l’Empoli vince all’ultimo respiro. Tre punti d’oro per Monza e Brescia

I risultati del campionato di Serie B hanno fornito interessanti indicazioni per la zona promozione ma anche per quella salvezza. Il turno infrasettimanale si è aperto con il netto successo del Pisa contro la Spal, il ko ha portato all’esonero dell’allenatore Marino. In zona salvezza colpo della Cremonese contro l’Entella, pareggio tra Cosenza e Vicenza. Nello scontro per la promozione vittoria del Lecce che ha avuto la meglio del Venezia, decisivo Coda autore di una doppietta. Nelle altre partite pochi gol ed emozioni, successo del Brescia contro la Reggina, ma soprattutto del Monza con la Reggiana. Vince solo nel finale l’Empoli, in superiorità numerica per quasi tutta la partita contro il Pordenone, decisivo il gol di Matos. A reti inviolate Chievo-Frosinone e Cittadella-Salernitana. Tutti i risultati e come cambia la classifica.

I risultati di Serie B, 29ª giornata

PISA-SPAL 3-0

ENTELLA-CREMONESE 0-2

COSENZA-VICENZA 1-1

VENEZIA-LECCE 2-3

BRESCIA-REGGINA 1-0

CHIEVO-FROSINONE 0-0

CITTADELLA-SALERNITANA 0-0

EMPOLI-PORDENONE 1-0

MONZA-REGGIANA 2-0

LA CLASSIFICA