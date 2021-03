Ibrahimovic, altro show: le indicazioni sul futuro

Zlatan Ibrahimovic è stato un grande protagonista di Sanremo, si è messo in mostra anche nel mondo dello spettacolo. Il calciatore del Milan è infortunato e per il momento non può aiutare la squadra in campionato ed Europa League, il suo rendimento è stato comunque altissimo e nelle ultime partite dovrà trascinare la squadra. I rossoneri sono reduci dall’ottimo successo contro il Verona, la corsa scudetto è ancora apertissima e può regalare colpi di scena nonostante il rendimento dell’Inter.

Il futuro di Ibrahimovic

Lo svedese è intervenuto a ‘Che tempo che fa’: “Mi sento un leader; è l’unica squadra che mi ha emozionato. Voglio essere la loro guida. Mi manca la squadra, mi manca il mister, mi manca il Milan. Sono uno di loro è casa mia. Se rimango al Milan? Dipende da Paolo Maldini. Vediamo. Da bambino ero basso, fino a 16 anni ero molto basso. Avevo problemi anche con i muscoli e con la schiena ma poi ho recuperato”.

Sulle passioni: “Quando ero giovane facevo arti marziali. Se sono cintura nera? Diciamo di si. Ai miei figli non piace tantissimo ma gli ho consigliato di farlo che può essere importante. Il mio figlio più piccolo mi ha detto che facendo taekwondo non si guadagnano tanti soldi. Scudetto? Vediamo. Io sono venuto al Milan per vincere, tutto è possibile”.