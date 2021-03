Ibrahimovic sempre più protagonista: l’assist di tacco diventa virale [VIDEO]

Zlatan Ibrahimovic continua ad essere un grandissimo protagonista, l’attaccante sta trascinando il Milan e di nuovo la Svezia. Con il club rossonero è stato autore di ottime prestazioni soprattutto in campionato, la squadra è ancora in lotta per la vittoria dello scudetto e le prossime partite saranno fondamentali. E’ stato anche sfortunato, nel corso della stagione si è fermato a causa di qualche problema muscolare.

A distanza di 5 anni è tornato anche in Nazionale. L’impatto è stato veramente eccezionale. Ibrahimovic è stato autore di una grande prestazione contro il Kosovo, in particolar modo è diventato virale l’assist di tacco in occasione del gol di Augustinsson. In basso il VIDEO.

