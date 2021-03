Il gol di Bono, il portiere salva il Siviglia al 94′ [VIDEO]

Il gol di Bono ha salvato il Siviglia nella partita della Liga spagnola contro il Valladolid. Il campionato entra sempre più nel vivo e sono arrivate altre indicazioni, la squadra di Lopetegui si conferma in zona Champions League e può togliersi ancora tante soddisfazioni. Il rendimento in campionato è stato interessante, in 28 partite ha conquistato 55 punti frutto di 17 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte.

Il Siviglia ha pareggiato nel finale contro il Valladolid, un punto preziosissimo per la classifica. I padroni di casa passano in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Orellana, al 94′ il gol del portiere Bono che fissa il punteggio sul definitivo 1-1. Il Siviglia sale a 55 punti, il Valladolid a 27. In basso il VIDEO.