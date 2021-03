Il gol di Mertens: magia su punizione nella sfida Roma-Napoli, poi la doppietta [VIDEO]

Si sta giocando il posticipo della 28esima giornata del campionato di Serie A, in campo Roma e Napoli che si stanno affrontando in una sfida importante per la qualificazione in Champions League. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta contro il Parma, mentre gli azzurri dal blitz contro il Milan.

La partita è avvincente già dai primi minuti, si registrano occasioni da una parte e dall’altra. La sfida si sblocca dopo 27 minuti: calcio di punizione per la squadra di Gennaro Gattuso e magia di Dries Mertens che porta in vantaggio la squadra ospite. Poi la doppietta con un colpo di testa. In basso il VIDEO con il gol del calciatore del Napoli su punizione.