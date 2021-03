Il gol di Messi, la prodezza in Psg-Barcellona è da stropicciarsi gli occhi [VIDEO]

Si stanno giocando altre gare degli ottavi di finale di Champions League, una partita che sta regalando tantissime emozioni è quella tra Psg e Barcellona. I francesi possono contare sul risultato dell’andata (1-4) ed i primi minuti sono stati scoppiettanti.

Avvio di partita veramente positivo per i blaugrana che dominano in lungo ed in largo, ma a passare in vantaggio sono i padroni di casa. Icardi si procura un calcio di rigore, Mbappé non sbaglia dal dischetto. Poi sale in cattedra l’altro fenomeno del match, Messi è protagonista di un gol da stropicciarsi gli occhi: tiro da lontano e sfera che si infila all’incrocio dei pali. In basso il VIDEO.