Il miglior difensore della Serie A finora

E’ risaputo in tutto il mondo che la Serie A, massima divisione del campionato calcistico italiano, è ben famosa per le sue difese ferree e per l’impostazione prettamente difensiva che ogni squadra riesce a dare.

Non solo: in Serie A si sono formati nel corso degli anni alcuni tra i difensori più forti di sempre, come ad esempio le leggende Paolo Maldini, Franco Baresi, Cafu Alessandro Nesta, ma anche Fabio Cannavaro, Gianluca Zambrotta, Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini, Alessandro Costacurta e così via.

Insomma, la fase difensiva nel calcio italiano è prominente e gli allenatori, anche non italiani, che hanno guidato squadre in Italia si sono adattati a questo trend nel corso degli anni. Sottolineiamo, comunque, che con difensore intendiamo anche il terzino, un ruolo sempre molto importante anche in Italia e che negli ultimi anni ha visto un radicale cambiamento: non più una semplice figura difensiva con ruoli di supporto all’attacco, ma una vera e propria ala a tutta fascia in grado spesso di effettuare incursioni là davanti.

Vi proponiamo le statistiche di quello che è attualmente il miglior difensore in Serie A, finora.

Theo Hernandez

Il miglior difensore ad oggi in Serie A è Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan arrivato dal Real Madrid, che ha sorpreso un po’ tutti con le sue sgroppate incredibili in fascia. Theo Hernandez ha dimostrato di essere il miglior difensore in Serie A finora, per svariati motivi.

In primo luogo perché è un difensore-goleador: nel corso di questa stagione ha già ottenuto quattro reti, e nel corso della precedente stagione ben 6, arrivando ad un totale di 10 a cavallo tra la stagione 19-20 e 20-21. Cifre che, per una squadra, significano molto, soprattutto se si considera che provengono proprio da un difensore in grado di dare un apporto non indifferente alle vittorie della squadra.

Ma non si tratta soltanto di questo. Theo Hernandez ha dimostrato anche di possedere qualità difensive non indifferenti. In primis la sua velocità gli permette di tenere testa alla stragrande maggioranza dei rivali che deve fronteggiare; possiede però anche buone caratteristiche fisiche, che lo rendono un giocatore davvero a tutto tondo, in grado di fermare anche il giocatore più possente.

Alcune statistiche di Theo Hernandez

Portiamo di seguito alcune statistiche preziose per capire i motivi tali per cui Theo Hernandez è, ad oggi, il miglior difensore in Serie A. Anzitutto può vantare una buonissima continuità: sulle spalle ha già oltre 2800 minuti giocati. Possiede una percentuale di passaggi completati eccellente, pari all’82%, che lo rendono un giocatore affidabile.

Ad oggi può contare su quasi il 70% di contrasti riusciti, altra percentuale che dimostra le sue abilità difensive; ma anche ben 21 intercettazioni. Facendo un paragone con un altro difensore di elevata caratura in Serie A, Milan Skriniar (che ha ottenuto il 68% di contrasti riusciti e 24 intercettazioni finora), si riesce a rendere l’idea di come questo giocatore sia davvero un tassello fondamentale per lo scacchiere difensivo del Milan, nonché un elemento imprescindibile per mister Pioli anche in ottica europea.