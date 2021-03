Il mondo del calcio piange Nicola Loprieno: l’ex calciatore lottava da tempo contro la Sla

Il mondo del calcio piange Nicola Loprieno. E’ morto l’ex calciatore di Matera e Lecce: era malato di Sla da tempo. Gli ultimi anni (circa 10) sono stati di grande sofferenza, cominciò ad avvertire i primi sintomi nel 2011, aveva difficoltà nello scandire le parole. Poi la terribile diagnosi della Sla. Negli ultimi 7 anni è stato costretto a vivere in un letto fisioterapico con l’ausilio del respiratore artificiale, è stato assistito dalla moglie Angela e dai figli Claudio, Danilo e Alessio. Si è dimostrato un grande lottatore anche fuori dal campo, nonostante una malattia terribile. Il decesso è avvenuto all’età di 78 anni, sono già arrivati tantissimi messaggi di cordoglio dal mondo del pallone.

La storia di Nicola Loprieno

Nicola Loprieno è stato un calciatore di ruolo difensore che si è disimpegnato sia in zona centrale del campo che come terzino. Era nato a Bari e aveva mosso i primi passi da calciatore nella Liberty, la seconda squadra. Nel 1968 viene acquistato dal Matera in Serie C, è protagonista di 6 campionati di altissimo livello. Si è sempre dimostrato come un calciatore aggressivo in campo, con la sua rapidità ed il suo ‘anticipo’ riusciva ad avere la meglio sugli attaccanti, i tifosi del Matera lo ricordano con grande affetto. Nell’estate del 1974 il passaggio al Lecce, nel 1975-1976 la storica vittoria del campionato di Serie C e la promozione in Serie B. Indimenticabile l’amichevole contro il Milan nel 1977, duellò con Gianni Rivera.