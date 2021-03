Il ricordo straziante della mamma di Daniel Guerini: “mi ha detto che non sarebbe tornato”

Il mondo del calcio continua a piangere Daniel Guerini, il calciatore della Lazio Primavera è morto a causa di un terribile incidente: il giocatore si è schiantato con la sua auto contro una Mercedes Classe A. Il calciatore è morto, due coetanei sono stati trasportati in ospedale in codice rosso mentre l’uomo nell’altra auto è rimasto illeso. Sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio dal mondo del calcio, soprattutto da due ex squadre, proprio la Lazio ed il Torino. Nelle ultime ore è stato svelato un retroscena veramente straziante, a parlare è stata la mamma del ragazzo.

La morte di Guerini, il retroscena di mamma Michela

Intervistata da ‘Il Messaggero’, mamma Michela ha svelato un retroscena veramente straziante: “quella sera prima dell’incidente mi ha detto che non tornava a cena. Io ho fatto un po’ i capricci e lui mi ha risposto: ‘non ti preoccupare mà non faccio tardi anche perché non si può, torno presto da te’, ma non l’ho più visto. Mi hanno strappato via il cuore”. Il dolore provato è veramente enorme: “il destino mi ha messo di fronte tante prove ma non credevo mai mi togliesse un figlio. Ogni volta che rientrava a casa si sedeva sulle mie gambe, lo faceva sempre e io gli dicevo Guero, figlio mio non ce la faccio alzati, pesi. Ma lui era così. Non riesco a immaginarmi una vita senza di lui”.

Sul calcio: “era felice perché era tornato a casa dopo anni passati in giro per l’Italia. La sua squadra del cuore gli aveva fatto un contratto di tre anni dopo che fin da quando era piccolino tirava calci al pallone. Ha giocato con la giovanile della Fiorentina e poi ancora con quella del Torino. Daniel era un campione con il suo sinistro e non lo dico perché era mio figlio”.