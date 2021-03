Il Tottenham è in crisi, Mourinho inizia la caccia alla talpa nello spogliatoio

Il Tottenham di Mourinho sta disputando una stagione altalenante, in particolar modo le ultime prestazioni sono state deludenti. In Europa League ha dovuto fare i conti con la sorprendente eliminazione contro la Dinamo Zagabria, mentre in campionato ha perso tantissime posizioni. Nell’ultimo match di Premier League ha vinto sul campo dell’Aston Villa, al momento occupa la sesta posizione ed è fuori anche dalla qualificazione in Europa League: in 29 partite ha conquistato 48 punti frutto di 14 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte. Le prossime partite saranno fondamentali e l’obiettivo è quello almeno di conquistare il pass per l’Europa League.

La talpa nello spogliatoio

Il tecnico Mourinho deve fare i conti con i problemi in campo, ma anche con una ‘talpa’ all’interno dello spogliatoio. Come riportano i media inglesi lo Special One aveva attaccato la squadra dopo la sconfitta contro l’Arsenal e sta provando in tutti i modi a scoprire le ‘spie’ nel gruppo che raccontano tutti i segreti della squadra. L’allarme è scattato dopo la pubblicazione di alcuni articoli sul malcontento dei calciatori sul metodo di allenamento. Lo stesso problema si era verificato anche nelle esperienze con Chelsea e Real Madrid. La missione di Mourinho ormai è una sola, quella di trovare la talpa.