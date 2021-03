Il vaccino Sputnik V ai tifosi, l’idea dello Zenit: dosi direttamente allo stadio

L’iniziativa dello Zenit ha fatto molto discutere. Nel dettaglio il club ha offerto ai propri tifosi una dose di vaccino Sputnik V alla Gazprom Arena durante il match contro l’Akhmat Grozny, per la cronaca la sfida si è conclusa sul punteggio di 4-0. “Il vaccino Sputnik V sarà disponibile per chi assisterà alla partita e ha già compiuto 18 anni. Si prega di portare con sé il passaporto e la tessera sanitaria nazionale. E’ necessario essere visitati da un medico che esprima parere positivo prima della vaccinazione”, si legge sul sito ufficiale del club. Le dosi saranno somministrate per “tutte le partite dello Zenit fino alla fine della stagione 2020/21. Il centro vaccinale apre due ore prima del calcio d’inizio, è probabile che ci siamo code quindi si prega di arrivare presto”.

La situazione dello Zenit

Lo Zenit guida la classifica del campionato russo e ha l’obiettivo di vincere il titolo. I punti di vantaggio sullo Spartak Mosca sono quattro, in totale la squadra ha collezionato 45 punti in 22 giornate, frutto 13 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte. La vittoria con il risultato di 4-0 contro l’Akhmat Grozny ha riportato un pò di fiducia in casa Zenit, nelle ultime due partite il club aveva conquistato solo un punto con il pareggio contro il Rostov e la sconfitta con il Kazan.