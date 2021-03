Incubo Marchizza, due espulsioni in due partite per il calciatore dell’Under 21

L’Italia Under 21 ha staccato il pass per i quarti di finale dell’Europeo, ma deve fare i conti con il caso Marchizza, il calciatore è stato di nuovo espulso e salterà la prossima partita. La squadra di Nicolato è reduce dall’entusiasmante successo contro la Slovenia, il match si è concluso con il netto risultato di 4-0. Gli azzurrini sono passati in vantaggio dopo appena 10 minuti con un gol di Maggiore, al 19′ il raddoppio firmato da Raspadori. Al 25′ il tris di Cutrone, lo stesso attaccante ha fallito un calcio di rigore. Nella ripresa è stato proprio il calciatore del Valencia ad arrotondare il risultato.

Il caso Marchizza

L’Italia Under 21 ha chiuso il girone al secondo posto, alle spalle della Spagna. Gli azzurrini hanno staccato il pass per i quarti di finale della competizione e si candidano ad essere grandi protagonisti. Il tecnico Nicolato non potrà contare però sulle prestazioni di Marchizza, il difensore è stato espulso per la seconda volta in due partite. Il primo episodio si è verificato all’esordio contro la Repubblica Ceca con il doppio cartellino giallo, poi lo stop per squalifica contro la Spagna. Marchizza è tornato proprio contro la Slovenia, anche in questo caso si è registrata l’espulsione per doppia ammonizione. La fase finale riprenderà dal 31 maggio, nel prossimo match l’Italia non potrà contare su Marchizza e Frabotta.