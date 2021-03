Insulti pesantissimi dallo speaker del Porto: “Juve ladra, Cristiano Ronaldo maiale”

Emergono nuovi dettagli dopo la partita di Champions League tra Juventus e Porto, in particolar modo sta circolando un video di uno speaker del club portoghese che insulta pesantemente i bianconeri e l’attaccante Cristiano Ronaldo. La sfida di ritorno si è conclusa sul risultato di 3-2 e ha visto l’eliminazione della squadra di Andrea Pirlo, decisiva la sconfitta nella gara d’andata con il punteggio di 2-1. E’ stato un vero e proprio fallimento per la squadra italiana che non ha superato il turno contro una squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico, i bianconeri adesso dovranno attuare una vera e propria rivoluzione.

Lo speaker contro la Juventus

Nel frattempo ha fatto il giro del web il video di Fernando Saul, speaker ufficiale del Porto che ha scatenato l’ira dei calciatori della Juventus. Sono state pubblicate delle Stories Instagram con l’uomo che insultava pesantemente i bianconeri ed il calciatore portoghese, le immagini sono state successivamente cancellate. “Ci siamo vendicati di Basilea contro i ladri italiani, ci siamo vendicati del maiale Ronaldo per quello che ha fatto al Dragao. Che razza orgogliosa, questo è il Porto. Ora aspetto il video di Dolores (la mamma di CR7, ndr) e degli altri ‘sdentati’ della famiglia”, sono le frasi pronunciate dallo speaker. Poi sono arrivate le scuse, ma la bufera era già scoppiata.